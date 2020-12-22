Galileo
Folge vom 22.12.2020: X-Days Leergutsortierer
35 Min.Folge vom 22.12.2020Ab 12
Für viele Menschen gehört der Leergutautomat beim Einkaufen zum festen Bestandteil. Einfach die leeren Flaschen und Kisten abgeben und Geld kassieren. Doch was passiert eigentlich hinter dem Automaten? In einem Zentrallager werden die Flaschen und Kisten sortiert - und zwar per Hand. "Galileo"-Reporter Christoph Karrasch hat sich diesen Knochenjob genauer angesehen und als Leergutsortierer in einem Großbetrieb ausgeholfen. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
