Galileo
Folge vom 18.12.2020: Zehn Fragen: polyamore Frau
46 Min.Folge vom 18.12.2020Ab 12
Die meisten Menschen führen eine monogame Liebesbeziehung - haben also nur eine*n Partner*in. Das ist aber nicht immer so: Nicole führt eine Beziehung mit zwei Männern. "Galileo" hat sich mit der polyamoren Familie getroffen und ihr zehn ganz direkte Fragen gestellt. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen