Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Zehn Fragen: polyamore Frau

ProSiebenFolge vom 18.12.2020
Zehn Fragen: polyamore Frau

Zehn Fragen: polyamore FrauJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 18.12.2020: Zehn Fragen: polyamore Frau

46 Min.Folge vom 18.12.2020Ab 12

Die meisten Menschen führen eine monogame Liebesbeziehung - haben also nur eine*n Partner*in. Das ist aber nicht immer so: Nicole führt eine Beziehung mit zwei Männern. "Galileo" hat sich mit der polyamoren Familie getroffen und ihr zehn ganz direkte Fragen gestellt. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.

Alle verfügbaren Folgen