Galileo

X-Days: Corona-Tester

ProSieben
Folge vom 11.12.2020
X-Days: Corona-Tester

Folge vom 11.12.2020: X-Days: Corona-Tester

44 Min.
Ab 12

Eine vollvermummte Person steckt einem ein kleines Stäbchen tief in die Nase und den Mund. Ein paar Tage später erfährt man dann: Hat man sich mit Covid-19 infiziert? Dem Risiko, sich anstecken zu können, setzen sich die Helfer auf einer Corona-Teststation täglich bewusst aus. "Galileo"-Reporter Vincent Dehler hat zwei Tage lang mitgearbeitet, um herauszufinden, wie gefährlich dieser Job in der aktuellen Situation ist. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.

