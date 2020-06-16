Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Zehn Fragen an eine Afroamerikanerin

ProSiebenFolge vom 16.06.2020
Zehn Fragen an eine Afroamerikanerin

Zehn Fragen an eine AfroamerikanerinJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 16.06.2020: Zehn Fragen an eine Afroamerikanerin

47 Min.Folge vom 16.06.2020Ab 12

Die #BlackLivesMatter-Bewegung beschäftigt gerade die ganze Welt. "Galileo" ist nach Orlando geflogen und hat eine Afroamerikanerin gefragt, wie sie Rassismus in ihrem alltäglichen Leben spürt.

Alle verfügbaren Folgen