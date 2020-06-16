Zehn Fragen an eine AfroamerikanerinJetzt kostenlos streamen
Die #BlackLivesMatter-Bewegung beschäftigt gerade die ganze Welt. "Galileo" ist nach Orlando geflogen und hat eine Afroamerikanerin gefragt, wie sie Rassismus in ihrem alltäglichen Leben spürt.
