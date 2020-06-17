Frau, die Krankheiten riechtJetzt kostenlos streamen
Eine Krankheit erkennen, ohne zum Arzt zu müssen? Manchmal reicht es auch einfach, den richtigen Riecher zu haben - so wie Joy Milne, die Krankheiten wie Parkinson nur mit ihrem Geruchssinn erkennt. "Galileo" hat ihre besondere Superkraft mal etwas genauer untersucht.
