ProSieben Folge vom 21.06.2020
Galileo - Folge vom 21.06.2020: Cake Artist

50 Min. Ab 12

Mehr als 3.000 Euro für einen Kuchen. Für die meisten unvorstellbar, für Debbie Wingham Alltag. Die 37-Jährige arbeitet als Kuchenkünstlerin und kreiert Kuchen, die nicht nur aussehen wie Menschen, sondern auch genauso groß sind. Wie sie das macht und wer so teure Kuchen bestellt? "Galileo" hat der Kuchen-Lady über die Schulter geschaut.

