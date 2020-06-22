Galileo
Folge vom 22.06.2020: Duell der Konsolengiganten
48 Min.Folge vom 22.06.2020Ab 12
Die Videospiel-Industrie setzt mittlerweile mehr Geld um als die Musik- und Kinobranche. Ein riesiger Markt, in dem ein erbitterter Kampf um die beliebteste Konsole herrscht. Mit der Vorstellung der PS5 kommt ein neuer und großer Konkurrent auf den Markt. "Galileo"-Reporter Vincent Dehler schaut sich die Spiellieblinge mal genauer an.
