ProSieben Folge vom 22.06.2020
Galileo - Folge vom 22.06.2020: Duell der Konsolengiganten

48 Min. Ab 12

Die Videospiel-Industrie setzt mittlerweile mehr Geld um als die Musik- und Kinobranche. Ein riesiger Markt, in dem ein erbitterter Kampf um die beliebteste Konsole herrscht. Mit der Vorstellung der PS5 kommt ein neuer und großer Konkurrent auf den Markt. "Galileo"-Reporter Vincent Dehler schaut sich die Spiellieblinge mal genauer an.

