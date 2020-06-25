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Galileo

Dafür oder dagegen: Tierrechte

ProSiebenFolge vom 25.06.2020
Dafür oder dagegen: Tierrechte

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Galileo

Folge vom 25.06.2020: Dafür oder dagegen: Tierrechte

51 Min.Folge vom 25.06.2020Ab 12

Sollten Tiere Grundrechte bekommen? Die Tierrechtsorganisation "PETA" fordert das und klagt gerade im Namen von Millionen Ferkeln, die ohne Betäubung kastriert werden, vor dem Bundesverfassungsgericht. Aber brauchen Tiere wirklich Grundrechte? Das Entscheiden die "Galileo"-Zuschauer in "Dafür oder dagegen".

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