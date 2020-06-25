Dafür oder dagegen: TierrechteJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 25.06.2020: Dafür oder dagegen: Tierrechte
51 Min.Folge vom 25.06.2020Ab 12
Sollten Tiere Grundrechte bekommen? Die Tierrechtsorganisation "PETA" fordert das und klagt gerade im Namen von Millionen Ferkeln, die ohne Betäubung kastriert werden, vor dem Bundesverfassungsgericht. Aber brauchen Tiere wirklich Grundrechte? Das Entscheiden die "Galileo"-Zuschauer in "Dafür oder dagegen".
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben
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