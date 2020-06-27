Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Moment X Bundespolizei

ProSiebenFolge vom 27.06.2020
Moment X Bundespolizei

Moment X BundespolizeiJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 27.06.2020: Moment X Bundespolizei

52 Min.Folge vom 27.06.2020Ab 12

Man begegnet ihnen an Bahnhöfen, auf Flughäfen, bei Fußballspielen oder Großdemonstrationen: Bundesbereitschaftspolizisten. Ihre Ganzkörper-Schutzanzüge erinnern an Robocops. Aber was machen diese "Superpolizisten" genau? Und was unterscheidet sie von der Landespolizei? "Galileo" hat drei angehende Bundesbereitschafts-polizisten über mehrere Wochen ihrer Ausbildung begleitet.

Alle verfügbaren Folgen