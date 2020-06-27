Galileo
Folge vom 27.06.2020: Moment X Bundespolizei
52 Min.Folge vom 27.06.2020Ab 12
Man begegnet ihnen an Bahnhöfen, auf Flughäfen, bei Fußballspielen oder Großdemonstrationen: Bundesbereitschaftspolizisten. Ihre Ganzkörper-Schutzanzüge erinnern an Robocops. Aber was machen diese "Superpolizisten" genau? Und was unterscheidet sie von der Landespolizei? "Galileo" hat drei angehende Bundesbereitschafts-polizisten über mehrere Wochen ihrer Ausbildung begleitet.
