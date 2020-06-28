Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Der deutsche Tiger King

ProSieben
Folge vom 28.06.2020
Der deutsche Tiger King

Galileo

Folge vom 28.06.2020: Der deutsche Tiger King

Folge vom 28.06.2020
Ab 12

Seit der Dokumentation "Tiger King" ist die ganze Welt im Raubkatzen-Fieber. Aber eine Raubkatze als Haustier anschaffen - diesen Schritt gehen zum Glück die wenigsten. Ganz anders Hans Peter Gaupp. In seinem Hotel hält er sich Geparde wie Hunde. "Galileo" hat ihn besucht.

