Der Däne und die beste Schokolade der Welt

52 Min.Folge vom 30.06.2020Ab 12

Die weltweit beste Schokolade kommt überraschenderweise nicht aus der Schweiz, sondern aus Dänemark. Mikkel Friis-Holm hat schon zum sechsten Mal die International Chocolate Awards gewonnen. Aber was macht seine Schokolade so besonders und woher nimmt er seine Leidenschaft? "Galileo" hat den Gewinner besucht und nachgefragt.

