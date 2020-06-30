Der Däne und die beste Schokolade der WeltJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 30.06.2020: Der Däne und die beste Schokolade der Welt
52 Min.Folge vom 30.06.2020Ab 12
Die weltweit beste Schokolade kommt überraschenderweise nicht aus der Schweiz, sondern aus Dänemark. Mikkel Friis-Holm hat schon zum sechsten Mal die International Chocolate Awards gewonnen. Aber was macht seine Schokolade so besonders und woher nimmt er seine Leidenschaft? "Galileo" hat den Gewinner besucht und nachgefragt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen