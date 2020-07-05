Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Fertig vs. Selbstgemacht 2.0

ProSiebenFolge vom 05.07.2020
Fertig vs. Selbstgemacht 2.0

Folge vom 05.07.2020: Fertig vs. Selbstgemacht 2.0

52 Min.Folge vom 05.07.2020Ab 12

Spätzle, Kartoffelbrei und Linseneintopf - das schmeckt selbstgemacht alles super. Aber muss man das wirklich selbst kochen oder reichen da auch die Fertigprodukte aus dem Kühlregal, der Packung oder der Dose? "Galileo"-Reporter Matthias Fiedler und Ernährungswissenschaftlerin Marlene Mercedes machen den Test!

