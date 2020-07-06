Galileo
Folge vom 06.07.2020: G-nial: Kaffeeschuh
51 Min.Folge vom 06.07.2020Ab 12
Ganz neu auf dem Markt: Schuhe aus Kaffee! Und diese Schuhe sollen durch den Kaffee besonders nachhaltig sein, atmungsaktiv und Gerüche neutralisieren. Außerdem sind sie angeblich auch noch komplett wasserfest! Klingt g-nial! "Galileo" schaut nach, was dahintersteckt.
