Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

G-nial: Kaffeeschuh

ProSiebenFolge vom 06.07.2020
G-nial: Kaffeeschuh

G-nial: KaffeeschuhJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 06.07.2020: G-nial: Kaffeeschuh

51 Min.Folge vom 06.07.2020Ab 12

Ganz neu auf dem Markt: Schuhe aus Kaffee! Und diese Schuhe sollen durch den Kaffee besonders nachhaltig sein, atmungsaktiv und Gerüche neutralisieren. Außerdem sind sie angeblich auch noch komplett wasserfest! Klingt g-nial! "Galileo" schaut nach, was dahintersteckt.

Alle verfügbaren Folgen