Folge vom 07.07.2020: X-Days Fahrrad-Fabrik
48 Min. Folge vom 07.07.2020 Ab 12
2019 ist das Rekordjahr der motorisierten Räder. Mehr als 1,1 Millionen E-Bikes gingen in diesem Jahr über die Ladentheke. Doch wo kommen die her? "Galileo" reist ins Mutterland der Drahtesel und entdeckt am Laufband, wie die Trends auf zwei Rädern entstehen.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
