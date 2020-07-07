Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

X-Days Fahrrad-Fabrik

ProSiebenFolge vom 07.07.2020
X-Days Fahrrad-Fabrik

X-Days Fahrrad-FabrikJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 07.07.2020: X-Days Fahrrad-Fabrik

48 Min.Folge vom 07.07.2020Ab 12

2019 ist das Rekordjahr der motorisierten Räder. Mehr als 1,1 Millionen E-Bikes gingen in diesem Jahr über die Ladentheke. Doch wo kommen die her? "Galileo" reist ins Mutterland der Drahtesel und entdeckt am Laufband, wie die Trends auf zwei Rädern entstehen.

Alle verfügbaren Folgen