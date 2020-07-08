Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

Experiment Corona-Fliegen

ProSieben
Folge vom 08.07.2020
Experiment Corona-Fliegen

Folge vom 08.07.2020: Experiment Corona-Fliegen

46 Min.
Ab 12

Die Urlaubssaison geht wieder los! Die Fluggesellschaften bieten Flüge in die beliebtesten Urlaubsgebiete an. Aber wie sicher ist es, zu fliegen? Kein Mindestabstand, stattdessen spezielle Lüfter und Filtersysteme - wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, sich wirklich während eines Fluges zu infizieren? "Galileo" macht das Experiment.

