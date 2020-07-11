Dinge, die wir besser können 2.0Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 11.07.2020: Dinge, die wir besser können 2.0
52 Min.Folge vom 11.07.2020Ab 12
Ein Armband alleine anlegen, Ketchup in der richtigen Menge aus der Flasche klopfen oder ganz banal Chips essen - jeder weiß, wie schwierig das manchmal ist. "Galileo" zeigt, wie es einfacher geht.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
12
