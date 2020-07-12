Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Grillen wie auf Hawaii

ProSiebenFolge vom 12.07.2020
Grillen wie auf Hawaii

Grillen wie auf HawaiiJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 12.07.2020: Grillen wie auf Hawaii

51 Min.Folge vom 12.07.2020Ab 12

Wir holen Grillspezialitäten aus der ganzen Welt in den eigenen Garten. Heute auf der Grill-Reise-Route: Hawaii. Hier grillt man nämlich einfach im Boden. Aber kann man das auch im eigenen Garten nachmachen? "Galileo"-Reporter Vincent Dehler und Tom Heinzle probieren es aus.

Alle verfügbaren Folgen