Galileo
Folge vom 12.07.2020: Grillen wie auf Hawaii
51 Min.Folge vom 12.07.2020Ab 12
Wir holen Grillspezialitäten aus der ganzen Welt in den eigenen Garten. Heute auf der Grill-Reise-Route: Hawaii. Hier grillt man nämlich einfach im Boden. Aber kann man das auch im eigenen Garten nachmachen? "Galileo"-Reporter Vincent Dehler und Tom Heinzle probieren es aus.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc & © Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2022-2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben & © Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: Müller, Benedikt/Müller, Benedikt & © Season 2023: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Claudius Pflug
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