Folge vom 14.07.2020
Folge vom 14.07.2020: Pflanzenfasern im Essen

51 Min. Ab 12

Bambusfasern im Brot, Zitrusfasern in Brotaufstrichen. Sie heißen auch Xanthan, Carrageen oder Pektin und sind Grundlage für viele vegetarische Produkte. Auch Tortellini, Käsekuchen und Pizza werden mit Pflanzenfasern produziert. Die Fasern geben Fülle - aber keine Kalorien. "Galileo" hat sie mal genauer unter die Lupe genommen.

