Galileo
Folge vom 14.07.2020: Pflanzenfasern im Essen
51 Min.Folge vom 14.07.2020Ab 12
Bambusfasern im Brot, Zitrusfasern in Brotaufstrichen. Sie heißen auch Xanthan, Carrageen oder Pektin und sind Grundlage für viele vegetarische Produkte. Auch Tortellini, Käsekuchen und Pizza werden mit Pflanzenfasern produziert. Die Fasern geben Fülle - aber keine Kalorien. "Galileo" hat sie mal genauer unter die Lupe genommen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen