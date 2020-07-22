Was wäre, wenn ... FleischsteuerJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 22.07.2020: Was wäre, wenn ... Fleischsteuer
52 Min.Folge vom 22.07.2020Ab 12
Die Fleischsteuer - viele sagen: Das ist nötig, denn so geht es mit der Billig-Fleischproduktion nicht weiter. Und glückliche Schweine und Rinder gibt es eben nur gegen mehr Geld. Aber was macht Sinn? Höhere Mehrwertsteuer? Tierwohlabgabe? "Galileo" hat die verschiedenen Maßnahmen, die aktuell in Diskussion sind, gecheckt. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
12
