Was wäre, wenn ... Fleischsteuer

Folge vom 22.07.2020
Folge vom 22.07.2020: Was wäre, wenn ... Fleischsteuer

52 Min. Ab 12

Die Fleischsteuer - viele sagen: Das ist nötig, denn so geht es mit der Billig-Fleischproduktion nicht weiter. Und glückliche Schweine und Rinder gibt es eben nur gegen mehr Geld. Aber was macht Sinn? Höhere Mehrwertsteuer? Tierwohlabgabe? "Galileo" hat die verschiedenen Maßnahmen, die aktuell in Diskussion sind, gecheckt. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

