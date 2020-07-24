Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bürgermeister mit 19 Jahren? Für die meisten Teenager unvorstellbar. Nicht aber für Kristan von Waldenfels, der seit den letzten Wahlen frischen Wind in die Politik von Lichtenberg bringt. Doch vor welchen Herausforderungen steht er, und wird er überhaupt ernst genommen? "Galileo" hat den jüngsten Bürgermeister Deutschlands gefragt. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.

