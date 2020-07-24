Galileo
Folge vom 24.07.2020: Bürgermeister mit 19
36 Min.Folge vom 24.07.2020Ab 12
Bürgermeister mit 19 Jahren? Für die meisten Teenager unvorstellbar. Nicht aber für Kristan von Waldenfels, der seit den letzten Wahlen frischen Wind in die Politik von Lichtenberg bringt. Doch vor welchen Herausforderungen steht er, und wird er überhaupt ernst genommen? "Galileo" hat den jüngsten Bürgermeister Deutschlands gefragt. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
