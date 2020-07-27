Zum Inhalt springenBarrierefrei
Essen to-go ist seit einigen Jahren im Trend. Dabei kommt aber durch die Verpackung ganz schön viel Müll zusammen. Aus diesem Grund hat sich ein Start-Up aus Köln ein smartes Mehrwegsystem ausgedacht. Wie das genau funktioniert, hat "Galileo" getestet. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.

