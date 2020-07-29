Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenFolge vom 29.07.2020
Folge vom 29.07.2020: Superheld Sonnenblume

51 Min.Folge vom 29.07.2020Ab 12

Sonnenblumen sehen nicht nur schön aus - sie können noch viel mehr. Ob als Schwamm oder Farbstoff, das gelbe Gewächs ist ein wahres Allround-Talent! Welche Superkräfte stecken also noch in der riesigen Blume? "Galileo" hat es herausgefunden. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

