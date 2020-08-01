Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 01.08.2020
Ab 12

Gesund geht anders, aber auch so lecker? Küchenchef Leander Roerdink Veldboom zeigt, wie man mit einfachen Zutaten bekannte Lieblings-Snacks und -Süßigkeiten in der eigenen Küche zaubern kann. "Galileo" zeigt und probiert die neusten DIY-Snacks. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

