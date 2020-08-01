DIY-Snacks: Schokoriegel, Doppel-Kekse und StapelchipsJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 01.08.2020: DIY-Snacks: Schokoriegel, Doppel-Kekse und Stapelchips
52 Min.Folge vom 01.08.2020Ab 12
Gesund geht anders, aber auch so lecker? Küchenchef Leander Roerdink Veldboom zeigt, wie man mit einfachen Zutaten bekannte Lieblings-Snacks und -Süßigkeiten in der eigenen Küche zaubern kann. "Galileo" zeigt und probiert die neusten DIY-Snacks. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen