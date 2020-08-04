Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 04.08.2020
49 Min. Ab 12

Heute ist Albanien ein beliebtes Urlaubsland. Bis Mitte der 80er Jahre galt es allerdings als "Nordkorea Europas". Der Diktator Enver Hoxha ließ 250.000 Pilzbunker bauen, weil er schwere Angriffe fürchtete. Noch heute stehen die Bunker im Land. "Galileo" ist nach Albanien gereist und hat sich angeschaut, wofür sie heutzutage noch genutzt werden. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

