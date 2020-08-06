Galileo
Folge vom 06.08.2020: CIA-Insider packen aus
46 Min.Folge vom 06.08.2020Ab 12
Die CIA ist eine der mächtigsten und geheimnisvollsten Institutionen der Welt. Sie jagt Terroristen, Diktatoren und bringt Regierungen zu Fall. Gibt es für den Auslandsgeheimdienst überhaupt Grenzen, die er einhalten muss? Und wie ist es, für solch eine mächtige Institution zu arbeiten? "Galileo" hat mit zwei ehemaligen Agenten gesprochen. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen