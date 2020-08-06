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Galileo

CIA-Insider packen aus

ProSiebenFolge vom 06.08.2020
CIA-Insider packen aus

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Galileo

Folge vom 06.08.2020: CIA-Insider packen aus

46 Min.Folge vom 06.08.2020Ab 12

Die CIA ist eine der mächtigsten und geheimnisvollsten Institutionen der Welt. Sie jagt Terroristen, Diktatoren und bringt Regierungen zu Fall. Gibt es für den Auslandsgeheimdienst überhaupt Grenzen, die er einhalten muss? Und wie ist es, für solch eine mächtige Institution zu arbeiten? "Galileo" hat mit zwei ehemaligen Agenten gesprochen. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

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