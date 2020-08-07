Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nordkoreaner unter einem Dach

Nordkoreaner unter einem Dach

Folge vom 07.08.2020: Nordkoreaner unter einem Dach

Folge vom 07.08.2020

Taehoon Kim ist ein absolutes Unikat: Der Südkoreaner ist Ersatzvater für zehn Teenager, die aus dem verfeindeten Nordkorea geflohen sind. "Galileo" hat die außergewöhnliche Familie begleitet und herausgefunden, mit welchen Problemen junge Nordkoreaner in Südkorea zu kämpfen haben. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.

