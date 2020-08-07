Nordkoreaner unter einem DachJetzt kostenlos streamen
Folge vom 07.08.2020: Nordkoreaner unter einem Dach
Taehoon Kim ist ein absolutes Unikat: Der Südkoreaner ist Ersatzvater für zehn Teenager, die aus dem verfeindeten Nordkorea geflohen sind. "Galileo" hat die außergewöhnliche Familie begleitet und herausgefunden, mit welchen Problemen junge Nordkoreaner in Südkorea zu kämpfen haben. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
