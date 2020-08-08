Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

X-DAYS: Eisdiele

ProSiebenFolge vom 08.08.2020
X-DAYS: Eisdiele

X-DAYS: EisdieleJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 08.08.2020: X-DAYS: Eisdiele

52 Min.Folge vom 08.08.2020Ab 12

12.000 Kugeln Eis gehen im Durchschnitt in den Sommermonaten täglich in der größten Eisdiele Deutschlands über die Theke. Damit sich keine Schlange vor dem Mannheimer Eiscafé bildet, braucht Chef Dario Fontanella ein eingespieltes Team. Ob "Galileo"-Reporterin Claire Oelkers das kann? Sie arbeitet zwei Tage in der Eismanufaktur mit. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

Alle verfügbaren Folgen