So tickt die Welt - Generation ZJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 13.08.2020: So tickt die Welt - Generation Z
51 Min.Folge vom 13.08.2020Ab 12
Sie sind konservativ, freizeitgetrieben und handysüchtig: die Generation Z. Also alle, die zwischen 18 und 25 Jahre alt sind. Aber ist das tatsächlich so? Wie leben junge Menschen im Iran, und wie datet man in Südkorea? "Galileo" hat sich auf der ganzen Welt umgeschaut und junge Erwachse gebeten, einen Einblick in ihr Leben zu geben. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen