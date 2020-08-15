Zehn Fragen an den PaketzustellerJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 15.08.2020: Zehn Fragen an den Paketzusteller
52 Min.Folge vom 15.08.2020Ab 12
Rund 230.000 Menschen in Deutschland arbeiten in der Zustellbranche. Sie liefern jeden Tag hunderte Päckchen und Pakete aus. Aber schauen sie auch mal rein in die Sendungen? Und was sind ihre skurrilsten Erlebnisse? "Galileo" hat einen Paketzusteller getroffen und gefragt. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen