Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Zehn Fragen an den Paketzusteller

ProSiebenFolge vom 15.08.2020
Zehn Fragen an den Paketzusteller

Zehn Fragen an den PaketzustellerJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 15.08.2020: Zehn Fragen an den Paketzusteller

52 Min.Folge vom 15.08.2020Ab 12

Rund 230.000 Menschen in Deutschland arbeiten in der Zustellbranche. Sie liefern jeden Tag hunderte Päckchen und Pakete aus. Aber schauen sie auch mal rein in die Sendungen? Und was sind ihre skurrilsten Erlebnisse? "Galileo" hat einen Paketzusteller getroffen und gefragt. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

Alle verfügbaren Folgen