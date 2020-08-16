Galileo
Folge vom 16.08.2020: Hanfdecke
49 Min.Folge vom 16.08.2020Ab 12
Im Sommer ist es nachts oft viel zu heiß - dann ist es umso wichtiger, eine leichte Sommer-Bettdecke zu haben. Hiervon gibt es Unzählige: Von teuer bis günstig und Kunstfaser bis Naturfaser. Aber welche ist denn nun die Richtige? Aktuell im Trend: eine Decke aus Nutzhanf. "Galileo" hat getestet, wie gut die Decke aus der Naturfaser wirklich ist. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen