Galileo
Folge vom 18.08.2020: TT Super Science
Folge vom 18.08.2020
Sie heilen Krankheiten, die als unheilbar galten, und korrigieren Gendefekte in der DNA. Sie züchten Mischwesen und lassen menschliche Organe in Tieren wachsen. Was die Wissenschaft leistet, klingt wie ferne Zukunft, ist aber schon heute real und umstritten. "Galileo" trifft die Menschen, die hinter dieser "Super Science" stecken. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
