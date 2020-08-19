Galileo
Folge vom 19.08.2020: Amboy
47 Min.Folge vom 19.08.2020Ab 12
Amboy - einst eine glanzvolle Stadt an der Route 66. Heute ist der Ort verlassen und gleicht einer Geisterstadt. Lediglich ein Hund und vier Menschen leben noch dort. Einer von ihnen ist Manny Lopez, der Manager der Stadt. Welche Pläne er für Amboy hat und warum er sichüberhaupt für ein Leben dort entschieden hat, erzählt er "Galileo". Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
