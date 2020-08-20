Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben Folge vom 20.08.2020
48 Min. Ab 12

Mitten im Himalaya liegt die höchste befahrbare Straße der Welt - und sie ist auch eine der gefährlichsten! Doch einige Menschen müssen jeden Tag die Straße befahren. Was sie so riskant macht? "Galileo"-Reporter Marco Witt begibt sich auf einen spektakulären Roadtrip. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

