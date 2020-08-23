Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Urlaubschallenge Städtetrip Deutschland

ProSiebenFolge vom 23.08.2020
Urlaubschallenge Städtetrip Deutschland

Urlaubschallenge Städtetrip DeutschlandJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 23.08.2020: Urlaubschallenge Städtetrip Deutschland

50 Min.Folge vom 23.08.2020Ab 12

Görlitz und Bamberg sind bei ausländischen Touristen die Hotspots auf der Must-See-Liste für Deutschland und werden in vielen Reiseführern angepriesen. "Galileo" hat die Geheimtipps der ausländischen Touristen ausprobiert und schaut sich Bamberg und Görlitz mal ganz genau an. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

Alle verfügbaren Folgen