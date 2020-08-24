Selbstexperiment Corona-ImpfstofftesterJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 24.08.2020: Selbstexperiment Corona-Impfstofftester
53 Min.Folge vom 24.08.2020Ab 12
Russland hat den Fund eines Impfstoffes gegen COVID-19 verkündet - doch die Skepsis ist hoch. Es wurden entscheidende Phasen im Zulassungsprozess weggelassen. Auch in Deutschland laufen gerade Tests an Menschen für einen Corona-Impfstoff. Ein Reporter der "Galileo"-Redaktion wagt nun das Selbstexperiment. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen