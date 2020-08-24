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Galileo

Selbstexperiment Corona-Impfstofftester

ProSiebenFolge vom 24.08.2020
Selbstexperiment Corona-Impfstofftester

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Galileo

Folge vom 24.08.2020: Selbstexperiment Corona-Impfstofftester

53 Min.Folge vom 24.08.2020Ab 12

Russland hat den Fund eines Impfstoffes gegen COVID-19 verkündet - doch die Skepsis ist hoch. Es wurden entscheidende Phasen im Zulassungsprozess weggelassen. Auch in Deutschland laufen gerade Tests an Menschen für einen Corona-Impfstoff. Ein Reporter der "Galileo"-Redaktion wagt nun das Selbstexperiment. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.

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