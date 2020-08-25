Was wäre, wenn ... Trump Bundeskanzler wäre?Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 25.08.2020: Was wäre, wenn ... Trump Bundeskanzler wäre?
52 Min.Folge vom 25.08.2020Ab 12
Durch sein Handeln sorgt der noch amtierende US-Präsident weltweit immer wieder für Aufsehen. Aber wären seine Aktionen auch in Deutschland denkbar oder wo sind die Grenzen? Was, wenn Donald Trump deutscher Bundeskanzler wäre? "Galileo" wagt das verrückte Gedankenexperiment. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
