Galileo
Folge vom 26.08.2020: Durchsichtige Organe
51 Min.Folge vom 26.08.2020Ab 12
Millionen Menschen warten täglich auf das passende Spenderorgan. Die Hoffnung, Organe mit einem 3D-Drucker zu produzieren, scheint unerreichbar. Doch jetzt hat ein Münchner Forscher solche Organ-"Baupläne" für einen 3D-Drucker erstellt. "Galileo" verrät, warum die Organe durchsichtig sind und wie das zur Unsterblichkeit führen könnte. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
