ProSiebenFolge vom 29.08.2020
51 Min.Folge vom 29.08.2020Ab 12

Das Wacken Open Air ist das größte Metal-Festival der Welt. 2020 gab es wegen Corona aber leider nur eine abgespeckte Online-Version. Deshalb hat "Galileo" die Gründer des Festivals nach der Geschichte des "richtigen" Open Airs befragt. Und die ist echt hollywood reif? Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

