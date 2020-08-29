German Dream: Wacken-ErfinderJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 29.08.2020: German Dream: Wacken-Erfinder
51 Min.Folge vom 29.08.2020Ab 12
Das Wacken Open Air ist das größte Metal-Festival der Welt. 2020 gab es wegen Corona aber leider nur eine abgespeckte Online-Version. Deshalb hat "Galileo" die Gründer des Festivals nach der Geschichte des "richtigen" Open Airs befragt. Und die ist echt hollywood reif? Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
