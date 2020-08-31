Gesunde Fruchtsäfte selbstgemacht!Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 31.08.2020: Gesunde Fruchtsäfte selbstgemacht!
51 Min.Folge vom 31.08.2020Ab 12
Ob Smoothie oder Saft, die leckeren und vor allem gesunden Vitaminbomben lassen sich zuhause ganz einfach selbst herstellen. Doch beim Entsaften können auch wertvolle Vitamine verloren gehen. Also wie macht man den gesündesten Saft? "Galileo" vergleicht Mixer, Saftpresse und Slow Juicer. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
