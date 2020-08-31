Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Gesunde Fruchtsäfte selbstgemacht!

ProSiebenFolge vom 31.08.2020
Gesunde Fruchtsäfte selbstgemacht!

Gesunde Fruchtsäfte selbstgemacht!Jetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 31.08.2020: Gesunde Fruchtsäfte selbstgemacht!

51 Min.Folge vom 31.08.2020Ab 12

Ob Smoothie oder Saft, die leckeren und vor allem gesunden Vitaminbomben lassen sich zuhause ganz einfach selbst herstellen. Doch beim Entsaften können auch wertvolle Vitamine verloren gehen. Also wie macht man den gesündesten Saft? "Galileo" vergleicht Mixer, Saftpresse und Slow Juicer. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.

Alle verfügbaren Folgen