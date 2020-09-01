Galileo
Folge vom 01.09.2020: Deutschlands Eigenheimkönig
53 Min.Folge vom 01.09.2020Ab 12
Jürgen Dowe ist der Gründer des erfolgreichsten Hausbau-unternehmens Deutschlands. Sein Erfolgsrezept lautet: Musterhäuser zum fixen Preis, bezahlbar für jeden Normalverdiener und der Kunde darf beim Design mitreden. "Galileo" zeigt, wie es Jürgen Dowe geschafft hat, die Einheitshäuser so beliebt zu machen. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
12
