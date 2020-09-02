X-Days: Baustellen-KontrolleurJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 02.09.2020: X-Days: Baustellen-Kontrolleur
Diese "Hidden Heros" sind alles andere als unsichtbar, denn sie leuchten orange! Kontrollfahrer sorgen täglich auf Deutschlands Straßenbaustellen für Sicherheit und geraten dabei manchmal sogar selbst in Gefahr. "Galileo" hat sich den Job genauer angesehen und die ganze Härte des Lebens auf der Überholspur erfahren. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
