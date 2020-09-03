Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo

ProSiebenFolge vom 03.09.2020
Folge vom 03.09.2020: Wie komme ich günstig an ein E-Bike?

52 Min.Folge vom 03.09.2020Ab 12

Immer mehr Fahrräder auf Deutschlands Straßen fahren "völlig unter Strom". E-Bikes liegen voll im Trend, können sich aber schnell als Elektroschrott entpuppen. Denn es gilt: Das Rad muss zum Fahrer passen. "Galileo" zeigt, worauf es beim Stromdrahtesel zu achten gilt, und für wen sich ein Kauf oder die Miete lohnt. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

