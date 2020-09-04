Darauf verzichtet kein Mongole!Jetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 04.09.2020: Darauf verzichtet kein Mongole!
45 Min.Folge vom 04.09.2020Ab 12
Ein Mückenschutz fürs Auto und ein Telefonnummernschild sind in Deutschland eher selten, aber in der Mongolei unverzichtbar! "Galileo" begleitet den 33-jährigen Iderkhuu in seiner Heimatstadt und zeigt fünf Dinge, die im Nomadenstaat zum normalen Alltag dazugehören. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen