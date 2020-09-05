Galileo
Folge vom 05.09.2020: X-Days Baumwollpflücker
50 Min.Folge vom 05.09.2020Ab 12
Wir alle haben täglich mit ihr zu tun. Sie steckt in unserer Bettwäsche, in T-Shirts oder Handtüchern. Aber wo kommt sie her, die Baumwolle? Wer jetzt ganz klar an Indien, an die USA oder China denkt, muss nicht unbedingt Recht haben. "Galileo"-Reporter Christoph Karrasch macht sich auf Spurensuche und arbeitet zwei Tage lang als Baumwollpflücker auf einer Plantage mit. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
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Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen