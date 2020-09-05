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Galileo

X-Days Baumwollpflücker

ProSiebenFolge vom 05.09.2020
X-Days Baumwollpflücker

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Galileo

Folge vom 05.09.2020: X-Days Baumwollpflücker

50 Min.Folge vom 05.09.2020Ab 12

Wir alle haben täglich mit ihr zu tun. Sie steckt in unserer Bettwäsche, in T-Shirts oder Handtüchern. Aber wo kommt sie her, die Baumwolle? Wer jetzt ganz klar an Indien, an die USA oder China denkt, muss nicht unbedingt Recht haben. "Galileo"-Reporter Christoph Karrasch macht sich auf Spurensuche und arbeitet zwei Tage lang als Baumwollpflücker auf einer Plantage mit. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

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