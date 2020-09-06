Galileo
Folge vom 06.09.2020: Matratzencheck
49 Min.Folge vom 06.09.2020Ab 12
Acht Stunden verbringen wir Deutschen im Schnitt pro Tag im Bett auf unserer Matratze, doch welche ist die richtige? Die meisten von uns schlafen auf herkömmlichen Federkern- oder Kaltschaummatratzen, die nach ein paar Jahren durchgelegen sind. "Galileo" testet drei Nischenprodukte: die innovative Luftmatratze, eine nachhaltige Kokosmatratze und die traditionelle Rosshaarmatratze. Auf welcher Matratze schläft es sich am besten? Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
