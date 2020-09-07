10 Fragen an einen Ex-GeldfälscherJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 07.09.2020: 10 Fragen an einen Ex-Geldfälscher
48 Min.Folge vom 07.09.2020Ab 12
16,5 Millionen Dollar Falschgeld - erstellt von einem Mastermind mit außergewöhnlichen Talenten. Was nach Hollywood klingt, ist eine wahre Geschichte. Und zwar die des Kölners Jürgen Kuhl. Welcher Fehler ihn zu Fall und letztendlich hinter Gitter brachte, erzählt der heutige Rentner und Ex-Geldfälscher selbst. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen