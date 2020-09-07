Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenFolge vom 07.09.2020
48 Min.Folge vom 07.09.2020Ab 12

16,5 Millionen Dollar Falschgeld - erstellt von einem Mastermind mit außergewöhnlichen Talenten. Was nach Hollywood klingt, ist eine wahre Geschichte. Und zwar die des Kölners Jürgen Kuhl. Welcher Fehler ihn zu Fall und letztendlich hinter Gitter brachte, erzählt der heutige Rentner und Ex-Geldfälscher selbst. Bildrechte: ProSieben/Rehbeck, Marc.

