Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo

Frischhalteboxen im Test

ProSiebenFolge vom 08.09.2020
Frischhalteboxen im Test

Frischhalteboxen im TestJetzt kostenlos streamen

Galileo

Folge vom 08.09.2020: Frischhalteboxen im Test

48 Min.Folge vom 08.09.2020Ab 12

Frischhalteboxen sind schon lange nicht mehr nur in Omas Küche zu finden. Mittlerweile benutzen sie alle, um ihr Essen sicher zu transportieren und frisch zu halten. Die Boxen sollten dichthalten, sich nicht verziehen und einfach zu reinigen sein. "Galileo" hat herausgefunden, welche die beste Frischhaltebox ist. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

Alle verfügbaren Folgen