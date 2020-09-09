Rulebreaker: Rappender MönchJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 09.09.2020: Rulebreaker: Rappender Mönch
51 Min.Folge vom 09.09.2020Ab 12
Sandesh Manuel ist Mönch. Aber auch Rapper. Und YouTuber. Und Metallica-Fan. Wie passt das zusammen? "Galileo" hat Bruder Sandesh in Wien besucht und ihn gefragt, wie er seine unterschiedlichen Persönlichkeiten in den Griff bekommt.Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
12
Copyrights:© ProSieben
