Galileo

Rulebreaker: Rappender Mönch

ProSiebenFolge vom 09.09.2020
Rulebreaker: Rappender Mönch

51 Min.Folge vom 09.09.2020Ab 12

Sandesh Manuel ist Mönch. Aber auch Rapper. Und YouTuber. Und Metallica-Fan. Wie passt das zusammen? "Galileo" hat Bruder Sandesh in Wien besucht und ihn gefragt, wie er seine unterschiedlichen Persönlichkeiten in den Griff bekommt.Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

