Galileo
Folge vom 12.09.2020: Mammutmütze - Mammutjagd
50 Min.Folge vom 12.09.2020Ab 12
Mammuts sind ja eigentlich seit Jahrtausenden ausgestorben. Doch jetzt behauptet ein Mann, eine Mütze aus echtem Mammutfell hergestellt zu haben und will sie für 10.000 Dollar oder mehr verkaufen. Wie kann das sein? "Galileo" ist an den Ort gefahren, wo die angebliche Urzeit-Kopfbedeckung herkommt ... Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
