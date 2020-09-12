Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mammutmütze - Mammutjagd

ProSiebenFolge vom 12.09.2020
Folge vom 12.09.2020: Mammutmütze - Mammutjagd

50 Min.Folge vom 12.09.2020Ab 12

Mammuts sind ja eigentlich seit Jahrtausenden ausgestorben. Doch jetzt behauptet ein Mann, eine Mütze aus echtem Mammutfell hergestellt zu haben und will sie für 10.000 Dollar oder mehr verkaufen. Wie kann das sein? "Galileo" ist an den Ort gefahren, wo die angebliche Urzeit-Kopfbedeckung herkommt ... Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

