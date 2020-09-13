Galileo
Folge vom 13.09.2020: Tiere im Knast
50 Min.Folge vom 13.09.2020Ab 12
Süße Hunde, exotische Tiere und Pferde im Gefängnis? Die Kombination von Tieren und "Knastis" hört sich erst einmal komisch an. Doch das soll tatsächlich etwas bringen: Mittlerweile setzen viele Gefängnisse weltweit auf Resozialisierungsmaßnahmen mit Tieren. "Galileo" hat ich die skurrilsten Beispiele dafür angesehen. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
