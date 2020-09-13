Zum Inhalt springenBarrierefrei
Süße Hunde, exotische Tiere und Pferde im Gefängnis? Die Kombination von Tieren und "Knastis" hört sich erst einmal komisch an. Doch das soll tatsächlich etwas bringen: Mittlerweile setzen viele Gefängnisse weltweit auf Resozialisierungsmaßnahmen mit Tieren. "Galileo" hat ich die skurrilsten Beispiele dafür angesehen. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

